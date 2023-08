Jos Knippers (1937-2023): passie voor het voetbal en historie in Denekamp

Zorvuldigheid ging bij Jos Knippers voor alles. Bij alles wat hij deed. Of dat nu bij de voormalige Denekampse voetbalvereniging DOS’19 was of bij de Heemkunde van Denekamp. Zowel bij de voetbalclub als bij de Heemkunde was hij jarenlang actief. Knippers voetbalde vele jaren in het eerste van DOS’19 waarvan hij later zelf voorzitter zou worden. Ook was hij vele jaren als hoofdredacteur het gezicht van het clubblad DOS-klanken.