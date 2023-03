Kalasjnikovs, taliban en Marokkaanse gastvrijheid, Marco en Lisette uit Agelo gingen op de fiets de wereld rond: ‘Het voelde niet onveilig’

Ze vertellen er openhartig over aan de keukentafel in Agelo, waar ze sinds 2022 wonen. Marco Meijerink komt oorspronkelijk uit Steenwijksmoer in Drenthe, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Barendrecht. Daar ontmoette hij Lisette Verzijl. Al snel maakten ze samen een eerste fietstocht, in 1986. Naar België. „Krantentassen achterop, kleding mee en gaan”, vertelt Meijerink lachend over die tijd. „Geen kilometerteller en nog geen Google Maps, dus we deden alles met een papieren kaart.”