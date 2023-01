Karin Goldschmidt ‘superblij’ met haar grotere Hema-winkel in het oude Aldi-pand in hartje Denekamp

„Onze huidige winkeloppervlak is ongeveer 350 m2. Uitbreiding van de winkel is op die plek niet mogelijk. Aan de linkerkant zit al een winkel en het pand aan de rechterzijde is daar niet geschikt voor. Ik ben superblij dat we nu naar het Aldi-pand gaan. We krijgen daar gewoon meer ruimte, bijna 600 m2, en een veel breder en dieper assortiment. Nu moeten we de klanten soms doorverwijzen naar onze vestiging in Oldenzaal. Onze winkel daar, die we nog verbouwd hebben in de coronaperiode, is bijna 1100 m2.”