Kitty Sanders (42) over Pollux, Longa en buitenlandse avonturen: ‘Brazilianen en Amerikanen, tegen ‘boerinnen’ uit de Achterhoek’

Sanders werd op jonge leeftijd door haar ouders ingeschreven bij de plaatselijke vereniging Set-Up ‘65 in Ootmarsum. Ze doorliep er de verschillende jeugdteams. „Als we geen training hadden, gingen mijn broer en ik achter het huis volleyballen. We hadden een ‘net’ opgehangen aan de waslijn en zo versleten we de uren thuis.”