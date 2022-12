Laten we eens een blik in de kerststal werpen

In religieuze zin is Kerstmis het feest van de menswording van God. Het is het feest van de geboorte van Jezus Christus. Bij menigeen roept Kerstmis allerlei warme, vredige en nostalgische gevoelens op. Om de religieuze betekenis van Kerstmis te achterhalen is het al voldoende om een blik in een willekeurige kerststal te werpen. Dan zien we dat het bijbelse kerstverhaal eigenlijk vol ongerijmdheden en merkwaardigheden zit. Het is allesbehalve een zoetsappig verhaal.