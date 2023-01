Losserse, Dinkellandse en Oldenzaalse windmolens in de Noordzee? 'Kost misschien meer, maar beschermen inwoners wel’

Na meerdere gesprekken met inwoners van Saasveld en Noord Deurningen - waar zoekgebieden voor windenergie zijn aangewezen - besloot Joris Poffers van de Dinkellandse VVD door te zetten en een motie in te dienen. De VVD-fracties in Oldenzaal en Losser doen hetzelfde. Het doel: onderzoeken of het mogelijk is om met de gemeenten uit Noordoost-Twente windmolens te realiseren in de Noordzee.