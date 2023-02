Man (40) uit Saasveld overleden bij noodlottig ongeval in sloot: ‘Van misdrijf geen sprake’

Comeback ENorm Zanger Eric ten Bos overwint schild­klier­kan­ker: 'Dit zijn spannende operaties, zeker voor een zanger’

Na enkele risicovolle operaties, spannende momenten en veel nadenken is Eric ten Bos klaar voor een rentree op de bühne. De zanger van de Twentse band ENorm herstelde de afgelopen maanden van schildklierkanker. Nu is zijn band terug met een nieuwe song: Waterfront. „Niemand wil in zwaar weer terechtkomen, maar het overkomt ons allemaal een keer.”

4 februari