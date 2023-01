Meedoen aan het Twents Songfestival? Zes dingen die je moet weten: ‘Twentse rap zou fantastisch zijn’

Martini Kerlkes al 66 jaar bepalend voor het carnaval in Losser: 'Wagenbouw staat altijd voorop’

LOSSER - Het staat vol in de loods van de carnavalsvereniging De Martini Kerlkes in Losser. Alle beschikbare ruimte wordt ingenomen door onderdelen van de twee praalwagens van de jubilerende club. „Want de wagenbouw is voor ons het belangrijkste.”

24 januari