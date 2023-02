Mega-zware zwerfkei die al 52 jaar in Ootmarsum ligt heeft nu een naam

De afwashulp van toen is nu chef-kok van restaurant Joann in Enschede

De afwashulp van toen is nu chef-kok van restaurant Joann die met zijn partner en team jaagt op een plek in de top van culinair Nederland. Die ene ster is dé ambitie van Emiel Kwekkeboom (32). „Ik ben niet als de voetbaltrainer die geen kampioen hoeft te worden.”