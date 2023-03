Megaparty Weerselo afgelast: te duur en te weinig kaarten verkocht

Spätshop­pen van Grensland­ka­pel in Overdinkel is geslaagd als publiek uit enthousias­me op de stoelen gaat staan

Het Spätshoppen-concert van de Grenslandkapel in het paasweekend is een traditie geworden in Overdinkel. Op tweede paasdag treedt de kapel op in het Trefhuus: een feestje voor muzikanten én bezoekers. Maar ook een krachtsinspanning.