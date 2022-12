Met lucht gevuld beton volgens Oldenzaals recept verovert de wereld

OLDENZAAL - Fabrieken wereldwijd, van Argentinië tot Mexico en van de VS tot Australië, allemaal kant-en-klaar opgeleverd én voorzien van machines die zijn ontwikkeld en geïnstalleerd door Aircrete in Oldenzaal. De fabrieken hebben gemeen dat er cellenbeton wordt gemaakt, een product dat vier keer lichter en half zo sterk is als traditioneel beton.