Met melkwagen naar wedstrijd en grote verdwijntruc in konijnenhol: Johan (89) staat al 80 jaar op de baan

Kuiper denkt aan de keukentafel in Denekamp terug aan zijn jonge jaren. Het klootschieten werd hem met de paplepel ingegoten. Op 9-jarige leeftijd meldde zijn vader hem aan bij KV Nooit Gedacht. „Zo begon het voor mij allemaal”, zegt Kuiper. „Zonder dat ik het wist, was ik opeens lid. Mijn vader was duidelijk: die jongen moet wat te doen hebben. En dat vond ik prima.”



Het was in de oorlogsjaren, dus het duurde even voordat hij samen met zijn teamgenoten wedstrijdjes ging spelen. Na de bevrijding was het snel zover. Drie teams van KV Nooit Gedacht, achttien klootschieters in totaal, trokken naar Losser voor een wedstrijd. Al deed zich wel een probleem voor. Kuiper: „Want het was in die tijd een hele onderneming om achttien jongens in Losser te krijgen…”