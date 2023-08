Met Popcorn, Dak d'r Af en de TPP heeft Dinkelland het op festivalgebied wél goed voor elkaar

Wijkagent Stefan (31) gaat ‘de boer op’ in De Lutte en Beuningen: ‘Woorden zijn mijn belangrijk­ste wapen’

Het begon met stageperiodes in Hof van Twente en Hengelo en zes jaar als agent in Enschede. Sinds kort is Stefan Pieterson (31) het gezicht van de politie in De Lutte en Beuningen, waar hij als wijkagent aan de slag gaat.