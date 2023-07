Met traditioneel rogge maaien komt Tilligte voorzichtig in de stemming voor het Twents Oldtimer Festival

Droogte? Twente is nu het minst droge plekje van Nederland

Op de zomerse weerkaarten en in de neerslagstatistieken sprong Twente er de laatste jaren steeds uit. Het was er droger dan elders in het land en niet zelden verontrustend droog. Maar nu blijkt Twente ineens het minst droge stukje van het land te zijn. Dankzij de regen natuurlijk.