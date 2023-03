Moniek (47) uit Ootmarsum overwon kanker, haar nichtje en vriendin verloor ze aan ziekte: ‘Als ik over finish kom, lopen Corinne en Sandra mee’

Het is voor Gellekink niet makkelijk om erover te praten. Het verlies van Corinne en Sandra kwam hard aan bij de Ootmarsumse. „Mijn nichtje was als een zusje voor mij. En mijn vriendin Sandra steunde me door dik en dun toen ik te horen kreeg dat ook ik de strijd tegen kanker aan moest gaan”, vertelt Gellekink.

Het was begin 2020. Gellekink had last van haar borst. In het ziekenhuis kreeg ze de boodschap mee dat ze kerngezond was, dat ze eigenlijk alleen wat te weinig witte bloedlichaampjes in haar lichaam had. „Twee maanden later stond ik onder de douche en voelde ik het”, vertelt Gellekink. Ze onderging verschillende onderzoeken en toen de PET-scan eraan zat te komen, besloot ze het nieuws te delen. De uitkomst van de scan was niet goed: een tumor van 6 centimeter. Borstkanker, met uitzaaiingen naar de lymfeklier.