Na jaren van verwildering denkt gemeente na over oplossing voormalig complex Sportclub Denekamp

De Dinkellandse VVD ging deze week in gesprek met de omwonenden, die niet meegenomen zouden zijn in het proces. Ook Burgerbelangen Dinkelland stelt vragen over de kwestie. Fractievoorzitter Joris Poffers van de VVD wil weten waarom de buurt niet vanaf het begin is betrokken bij de plannen. „Ze tasten wat dat betreft in het duister. De buurt heeft via-via gehoord van de plannen. Waarom zijn ze daar niet vanaf het begin bij betrokken?”