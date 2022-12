Nieuwe president van Oldenzaalse Kadolstermennekes wil terug naar de basis: ‘Carnaval is feestvieren hè!’

Hij is druk, heel druk. Zoals het hele jaar voor zijn werkgever Avia Weghorst al extreem druk was. „De ene crisis is nog niet voorbij of we rollen alweer in de andere”, verzucht directeur Niels Seinen tijdens het gesprek. Toch was de afspraak om over carnaval te praten snel gemaakt. „Als je zegt dat communicatie een belangrijk speerpunt is, dan moet je dat ook waarmaken. Goede communicatie kost tijd.”