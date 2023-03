Nieuwe vrijwilligers voor Bürgerbus tussen Denekamp en Nordhorn, einsteigen! ‘Lijkt soms alsof mensen ons vergeten zijn’

Recher­cheur Bert Kuperus uit Losser genomi­neerd voor prestigieu­ze bierprijs: ‘Speciaal bier is uit de hand gelopen hobby’

Er is geen speciaal bier dat hij niet heeft geproefd en hij is het brein achter de Nederlandse Favoriete Bierlijst. Hij is bovendien Dutch Beer Ambassador en bierconnaisseur. Bert Kuperus. Door zijn tomeloze inzet voor het gerstenat van eigen bodem is de Lossenaar genomineerd voor de prestigieuze Gouden Pint. „Ik ben de eerste Tukker. Mijn voorgangers zijn grote namen in de Nederlandse bierwereld.”