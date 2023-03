Nieuwkomer BBB met 9 zetels in bestuur van waterschap Vechtstromen: bekijk hier de hele uitslag

Alle ogen in het land zijn gericht op BBB-provincie Overijssel

Vanuit het hele land wordt op verkiezingsdag naar Overijssel gekeken en is de uitslagenavond een mediacircus. Als provincie waar de vraag niet is óf BBB de verkiezingen wint, maar hoe groot die overwinning wordt. Waar de teloorgang van het CDA groot is. En waar vanaf een nieuwe politieke werkelijkheid geldt.