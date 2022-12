Oekraïners vieren feestdagen in Enschedese noodopvang: ‘Niemand is in een feeststemming, maar je moet er zelf iets van maken’

Zanger Wouter Muller (75) plotseling overleden: de Enschedeër was de Boudewijn de Groot van de Indo’s

De Enschedese zanger en liedjesschrijver Wouter Muller (75) is vanmorgen op tweede kerstdag in zijn woonplaats plotseling overleden. Muller werd wel getypeerd als ‘de Boudewijn de Groot van de indo’s’. Muller gaf in zijn liedjes de tweede generatie Indische Nederlanders een stem. Hij doorbrak de zwijgcultuur.

17:19