Omgewaaide bomen, beschadigde huizen en een overstroomde vijver: storm richt binnen no-time ravage aan in Twente

Thijs Kemperink: ‘Soms ben ik echt verbaasd wat er in het koppie van mijn meissie omgaat’

Nadat Zara de laatste hap van haar boterham en een slok melk neemt kijkt ze mij aan, maar ze is in gedachten totaal ergens anders. ,,Zara, waar denk je aan?”, vraag ik haar. Na de derde keer vragen is ze weer terug in de woonkamer en antwoordt ze: ,,Ik twijfel papa.”