Omstreden tekst paaslied blijkt hardnekkig in Ootmarsum: ‘Aanpassing Onze Vader had ook tijd nodig’

Rechter is onverbidde­lijk: Oldenzaler moet huis van moeder binnen maand verlaten en sleutels Mercedes inleveren

Binnen een maand moet hij het huis van zijn moeder verlaten en de Mercedes van zijn moeder inleveren. Oldenzaler Peter Zwiep is door de voorzieningenrechter in Almelo op alle punten in het ongelijk gesteld in het kort geding dat aangespannen werd door Losser Bewind.