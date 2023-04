Omwonenden Bögelscamp in Denekamp fel tegen plannen realiseren 30 flexwoningen: 'Lossen we probleem op van grote steden?’

Waarom een vrouw uit Enschede ‘pas’ na 5 jaar het grensover­schrij­den­de gedrag van haar psycholoog meldde

‘Heb ik het uitgelokt? Was het niet mijn schuld?’ Vijf jaar lang verzweeg een 42-jarige vrouw uit Enschede het grensoverschrijdende gedrag door haar voormalige psycholoog. Uit schaamte. Pas na een gesprek met haar nieuwe vriend zag ze hoe fout haar hulpverlener eigenlijk was, en ondernam ze alsnog actie. Voor één keer doet ze haar verhaal. „Hij had beter moeten weten.”