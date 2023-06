‘Onze poes & buurmans kater’: wie gaat dit nummer zaterdag spelen in Rossum, en in welke tuin?

Onze poes & buurmans kater… De ouderen onder ons weten dan wat er vervolgens komt: ‘Maken het iedere avond later, in de tuin, bij ons in de tuin’. In Rossum zagen ze in de titel van dat lied de ideale naam voor een nieuw evenement met als essentie: livemuziek in zes particuliere tuinen in het dorp.