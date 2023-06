Op dit Twentse terras krijg je geen muizenhapjes, maar royale porties

WhatsApp­frau­de in Twente: Manu7B, zoon van succesvol­le zakenman, regelde katvangers en geldezels

Emanuel G. (23) uit Deurningen, alias Manu7B, is een eerlijk mens. „Voor honderd procent”, herhaalt hij donderdagmiddag meermaals en uitvoerig tegenover de rechters in Almelo. Officier van justitie Carlo Dronkers is net zo eerlijk: G. speelde gewoon een belangrijke rol in het oplichten van mensen via WhatsApp en verdient er straf voor.