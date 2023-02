Opening residentie, gala en uitreiking Zoeke Duim (aan Rene Wessels) leveren prachtige plaatjes op in Noord Deurningen

De Klapstoel Monique Sleiderink thuis in Oud-Ootmarsum: ‘Een grote Duitse tv-show presente­ren, dat is m’n ultieme droom’

OUD OOTMARSUM - Monique Sleiderink (53) is geboren en getogen in Oud-Ootmarsum en woont nu zo ongeveer op de plek van haar ouderlijk huis. De van RTV Oost bekende presentatrice en docente communicatie aan Saxion zit op De Klapstoel en vertelt onder meer over haar grootste angst, haar favoriete vakantie en dat ze blij wordt van afdingen.