Opnieuw afvalwaterinjecties? Dinkelland verneemt nieuws pas na persvragen en denkt na over bezwaar

De vakantie­kracht (16) die door het dak zakte in Oldenzaal: ‘Hoe dit kon? Ik tast in het duister’

Een jongen van 16 jaar is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een val door een dak in Oldenzaal. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden op een bedrijfshal. De arbeidsinspectie doet onderzoek, de eigenaar reageert geschrokken. „We tasten in het duister hoe dit kon gebeuren.”