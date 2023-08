Opvallend voordeel helpt Karsten (16) uit Tilligte aan tripje met Oranje O19 naar WK touwtrekken

Kunste­naars in de dop beleven vuurdoop op Kunst in Ootmarsum: ‘Waren in begin behoorlijk zenuwach­tig’

Ze komen van heinde en verre om te struinen over de Kunstmarkt in Ootmarsum. Om zich te verwonderen over de creaties van de kunstenaars in het hart van de stad. En ook dit weekend is de belangstelling zo groot dat er nauwelijks nog een parkeerplek te vinden is.