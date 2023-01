Overstekende elanden en bittere kou bij Arctic Challenge: ‘Hier is het dan direct code rood en ligt het hele land plat’

„Je komt op plekken waar je anders nooit komt. Je rijdt over sneeuw en ijs, het is glibberen en glijden en zorgen dat alles heel blijft. Aan de hand van coördinaten zet je koers richting het eindpunt van de etappe. De start was dit jaar in Emmeloord en de eerste stop was 2600 kilometer verderop, in het Noorse Bodø. Het is belangrijk dat je de verkeersregels in acht neemt. Te vroeg op locatie betekent strafpunten.”