Paasstaakslepen is een feestje voor Denekampers én toeristen: ‘Het wordt steeds populairder’

Oldenzaals paasvuur gaat door: ‘Maar nieuwe regels én extra kosten maken organisa­tie een uitdaging’

Het was een hele klus om het voor elkaar te krijgen, maar het is ze toch gelukt. Het paasvuur brandt komende zondag als vanouds op evenemententerrein Toetersdennen op Het Hulsbeek. Nieuwe regelgeving maakt het er voor de organisatoren niet makkelijker op. Ook particulieren geven er de brui aan: ‘De lol is er wel af.’