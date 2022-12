Radio maken tegen armoede in Enschede: ‘Je kunt andere mensen ontzettend goed helpen in deze tijden’

Laten we eens een blik in de kerststal werpen

Kerstmis, dat we over enkele dagen vieren, wat voor een feest is dat? Vieren we de wondere wereld van de winter of is Kerstmis het feest van de inhaligheid, de gulzigheid en de vraatzucht? Heeft Kerstmis nog een religieuze betekenis voor ons?

