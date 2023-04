Rechter is duidelijk: Weizenfestival in Deurningen kan ‘gewoon’ doorgaan, ondanks klagende buren

Twente wordt gerang­schikt, met streken als Friesland, Groningen en Limburg, onder de ‘vocale periferie’

‘Functie elders.’ Gisteren klonk het weer. Agnes Mulder, die tien jaar in de Tweede Kamer heeft gezeten voor het CDA, kondigde haar vertrek aan. De functie elders waar ze voor was gevraagd - zelf zou ze het nooit bedenken, al kwam het gezien de peilingen als geroepen - is er een in het noorden.