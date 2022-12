Regionale economie genezen van corona, maar vooruitzicht is somber

Ten opzichte van 2019, toen er nog geen sprake was van corona, nam de omvang van de regionale economie met 5 procent toe. Twente en de Achterhoek bevinden zich hiermee volgens RaboResearch landelijk in de middenmoot. Het sterkste herstel is te zien in Zeeuwsch-Vlaanderen en Midden-Limburg, twee regio’s die relatief weinig last hadden van corona. Opvallend is dat het herstel vrij traag verloopt in de regio Groot-Amsterdam die vanwege het toerisme en Schiphol een economische krimp van 9 procent liet zien .