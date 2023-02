Ruim 5000 handtekeningen uit Noordoost-Twente tegen plan van Eijk: ‘Historisch dat parochianen zich verzetten tegen de kardinaal’

Dag 4 van de ov-stakingen: geen treinen, weinig bussen en overleg over hoe het verder moet

Het is dag 4 van de grote stakingen in het openbaar vervoer. Opnieuw rijden er in Twente geen Blauwnet treinen en rijdt slechts een kwart van de bussen, ook in de Achterhoek. Vakbond FNV vergadert over hoe het verder gaat met de stakingen, nu de onderhandelingen in een impasse zitten.

10:53