Schimmel, ziekte, kou en bezuinigingen: voor Diane en Wim uit Enschede was 2022 ‘gewoon een kutjaar’

Hij draagt drie truien over elkaar, op zijn hoofd zit een muts. ‘Kut kou’, staat erop. Wim Buisman (60) is geen man ingewikkelde teksten. Dit is wat het is. Het is koud in zijn bijna honderd jaar oude huis en dat vindt hij maar kut. Net als die schimmel, die hoog tegen de muur optrekt. Hij schuift een kastje van de kant, om het nog beter te laten zien. De zwarte vlekken zitten overal. „Hier word je toch niet vrolijk van?”