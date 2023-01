Schoolmuseum Ootmarsum staat voor nieuwe start na twee coronajaren: ‘Zorgen dat we de loop er weer in krijgen’

update Volleybal: Apollo 8 wint topper van koploper, Eurosped kansloos onderuit tegen Sliedrecht, derbyzege voor Set-Up’65

Er viel weinig op af te dingen. Met overtuigend spel legden de vrouwen van Apollo 8 koploper Utrecht over de knie. De Bornse vrouwen zijn de Domstedelingen daardoor tot op één punt genaderd in de eredivisie. Op datzelfde niveau ging Eurosped met 3-0 onderuit tegen Sliedrecht Sport. In de lagere competities won Set-Up'65 de derby tegen Rivo, terwijl Webton Hengelo de competitie hervatte met een 3-0 zege op Reflex.

15 januari