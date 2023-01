Schuur gaat verloren bij brand in Tilligte, brandweer weet naastgelegen woning te redden

COLUMN Teveel euro'tjes op de bank is niet toegestaan, maar meebetalen aan een nieuwe Nutsschool in Oldenzaal ook niet

Je vraagt je toch af wat de motieven zijn geweest van de klokkenluider die aan de bel heeft getrokken bij de Onderwijsinspectie om de ‘misstanden’ bij de Nutsschool in de openbaarheid te brengen. Was het een jaloerse collega-directeur van een concurrerende school? Kan het me haast niet voorstellen. Een rancuneuze ouder die nog een appeltje te schillen had met directeur Gé Koedijk? Het zal toch niet.

