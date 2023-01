Slager Paul Linderman uit Weerselo over eigen ‘protestactie’ en Vegetarische Slager: ‘Zouden ze voor de rechter moeten slepen’

Het bord met daarop de tekst ‘Zonder boeren geen lokaal vlees!’ staat er al een tijdje. Er zijn wat kleine herstelwerkzaamheden nodig, aangezien één van de doeken door de harde wind is losgeraakt. „Maar dat is zo opgelost”, vertelt Linderman. Hij wil de lokale agrariërs steunen in deze moeilijke tijden. „In de periode dat de boeren met tractoren naar Den Haag gingen, hielden we voor de slagerij een eigen actie. Met een paar landbouwvoertuigen hebben we de Abdijstraat, voor de slagerij, geblokkeerd.”