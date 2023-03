Snikkende ‘carnavalsaanrander’ uit Zenderen wil naar huis, maar moet eerst onderzocht

5 VRAGEN AAN Voor het eerst sinds vier jaar mag Ludwig uit De Lutte weer de planken op: ‘Toneelspe­len is als fietsen, je verleert het nooit’

Met Een crimineel mooi weekend staan de leden van toneelvereniging Ons Genoegen uit De Lutte dit weekend voor het eerst sinds vier jaar weer op de planken. Eén van de hoofdrollen is voor Ludwig Olde Riekerink (60). Hij heeft er zin in. „Mensen aan het lachen maken, is het mooiste dat er is.”