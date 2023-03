Sociaal dier Theo Oude Elberink tilde sociale woningbouw in Oldenzaal naar hoger niveau

Wim Wever vecht dwangsom van gemeente aan: hij wil met zijn slagerij terug naar Losser

Hij wil liever vandaag dan morgen terug naar zijn oude stekkie op de Zoekersweg 3 in Losser. Daarom is slager Wim Wever in het geweer gekomen tegen de dwangsom die hem vorig jaar door de gemeente Losser is opgelegd. Zijn bedrijfsactiviteiten aan de Zoekerweg zijn tegen de regels van het geldende bestemmingsplan.