Speciale erkenning voor Boer Kees uit Agelo: ‘Gaaf, maar was niet per se doel de eerste in Nederland te zijn’

Het is ruim drie jaar geleden dat Kees Schutte, beter bekend als boer Kees, met vriendin Susan een minimelkfabriek in gebruik nam op het erf in Agelo. Alles met het doel de melk van de Jersey koeien meteen na het melken te verwerken en te bottelen. Om het vervolgens binnen 24 uur van de boerderij in de supermarkt te krijgen.

Zelf zuivel verwerken

Dat alles doen ze met oog voor de natuur. En voor de koeien, uiteraard. „Voordat we het bedrijf overnamen, vroegen we ons af: hoe willen we verder?”, legt Susan uit, terwijl Kees iets verderop met een bladblazer in de weer is. Er is genoeg te doen op de boerderij, dus zijn vriendin doet vandaag het woord in de kleine kantine in de stal. De twee besloten de zuivel van hun koeien zelf te gaan verwerken. „En we zijn verder gaan kijken. We gebruiken bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen op ons land. Het is meer dan alleen de koeien in de wei.”