Tennisvereniging Denekamp is al lang niet meer elitair: ‘Iedereen kan hier het park oplopen’

Met dank aan mijn zoon zagen we in Huize Scheper de verplette­ren­de zege van BBB al van mijlenver aankomen

Zonder mezelf op de borst te willen slaan, maar de historische overwinning die de BoerBurgerBeweging (BBB) woensdag boekte kwam in Huize Scheper niet uit de lucht vallen. Niet dat ik over een hoogontwikkeld politiek f fingerspitzengefühl beschik. Deze eenvoudige stadsverslaggever staat ver van het Haagse Binnenhof. En ik beschik niet over de bronnen, die Joost Vullings, Wouter de Winther of Xander van der Wulp wel hebben.