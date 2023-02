‘Teun van den Vondel’ neemt afscheid van Zittingsavond Ootmarsum, Marco Keupink maakt rentree

Zijn vader Jan was zijn grote voorbeeld als tekstschrijver. Daarop gaat Ernst Busscher zich nu ook toeleggen. Want na precies 22 jaar komt er dit weekeinde een einde aan zijn carrière als buutreedner op de Ootmarsumse Zittingsavonden. De eerste vier jaar in afwisselende rollen en de laatste achttien jaar als Teun van den Vondel. In die hoedanigheid nam en neemt hij ‘Ootmarsum’ op de korrel. Op geheel eigen wijze: in dichtvorm, met een knipoog, scherpzinnig en vaak op het randje.