Thomas uit Denekamp kan dankzij SDC’12 nu ook voetballen: ‘Hij hoort er echt bij en dat vindt-ie geweldig’

Vader Roy Kleizen heeft zich opgeworpen als leider van het team dat momenteel bestaat uit zes jongens in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. „Onze zoon Thomas is gek van voetbal en we hebben hem daarom aangemeld bij SDC. Door zijn handicap was het voor hem helaas niet mogelijk mee te draaien in een gewoon pupillenteam. Mijn vrouw Marlies en ik zijn toen op zoek gegaan naar een vereniging in de buurt waar hij met lotgenoten kon voetballen. In de verre omgeving konden we echter geen club vinden die dit aanbood voor kinderen. In overleg met SDC zijn we toen zelf begonnen en inmiddels hebben we zes jongens bij het passend voetbal, zoals we het zelf genoemd hebben. En gaat het eigenlijk heel goed.”