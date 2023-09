Tuinen onderhouden, boodschappen voor zieke buurvrouw: Wim (65) staat altijd voor een ander klaar

Op deze plek komt in toekomst anesthesie­prak­tijk: ‘Groot voordeel voor Losser’

In een gedeelte van het pand waarin nu de BENU-apotheek gevestigd is in Losser, komt in de nabije toekomst een anesthesiepraktijk. Daarmee wordt er een zorgfunctie toegevoegd aan het aanbod in de gemeente.