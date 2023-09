Twents zwembad kan tóch open: bedrijfsleiding verruilt kantoorwerk voor ‘tijdelijke baan’

Lezers schrijven ‘Katholieke kerk laat zich van een lelijke en inhalige kant zien in Reutum’

In 1954 werd in Reutum een nieuwe kerk gebouwd. 900 parochianen financierden de bouw van bijna 150.000 gulden. In de jaren ’60 kwam er een nieuwe pastorie bij. Veel mensen uit het dorp waren actief in de parochie: als misdienaar, koorzanger, in het onderhoud van kerk, kerkhof, pastorietuin, kerkplein en wat al niet meer. We werden te pas en te onpas ingeschakeld bij van alles en nog wat er te doen was. De kerk was van het dorp, van de parochianen. Dachten ze.