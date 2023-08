Twentse scout Dean (16) geëvacueerd nu orkaan terrein Wereldjamboree nadert: ‘Opgevangen in universiteit’

Recreatie­wo­nin­gen of chalets: stichting geeft strijd tegen bungalow­park in Beuningen niet op

Stichting Natuurlijk Dinkeldal geeft de strijd tegen een bungalowpark in Beuningen niet op. De stichting tekende beroep aan bij de bestuursrechter, in de hoop zwart op wit te krijgen of de beoogde chalets daadwerkelijk ‘recreatiewoningen’ zijn.