Vakantie en plensbuien zorgen voor stormloop op nóg groter tuincentrum Borghuis

Japanse acteur in katzwijm na plotselin­ge ontmoeting met idool in Enschede: ‘In Japan is Peter Aerts groter dan Johan Cruijff’

Met zes man sterk klopte een Japanse filmploeg onlangs aan bij Clemens Klappe in Enschede. De Register Belasting- en bedrijfsadviseur verzamelt werk van meestervervalser Han van Meegeren en daar wilde de ploeg een programma over maken. Wat ze niet wisten was dat hun held meeluisterde. „De presentator viel nog net niet op zijn knieën.”