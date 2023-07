Van 12 naar 33 bewoners, met uitbreiding komt er nóg meer leven in brouwerij bij Erve Meinders in Tilligte

Het is koffietijd in het Koekhoes van Erve Meinders. Ellen Loohuis-Derkman (43), samen met haar man Eddy eigenaresse van de zorgboerderij, kijkt tevreden toe hoe een van de deelnemers de drankjes aan tafel serveert. In opperste concentratie, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat de koffie en thee op de grond terechtkomen.