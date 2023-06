Vandaag kans op bewolkte dag in Dinkelland

Raad van State geeft Tubbergen huiswerk: wat zijn de gevolgen nieuwbouw voor noordelijk deel van de es

De Raad van State heeft de gemeente Tubbergen deze woensdag in een einduitspraak op de vingers getikt. De gemeente heeft opdracht gekregen opnieuw te bekijken of de esgronden in het noordelijk deel van de Tubbergse es wel of niet onaanvaardbaar zijn aangetast door het nieuwbouwplan De Esch.